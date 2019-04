Autoridades retiram cadáver de um homem do rio Douro no Porto

Hoje às 11:58 Facebook

O cadáver de um homem com cerca de 40 anos de idade foi retirado do rio Douro, este sábado, e a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Em declarações à Lusa, fonte da Autoridade Marítima Nacional, confirmou o resgate do corpo de um homem com cerca de 40 anos do rio Douro pela Polícia Marítima e os Sapadores de Bombeiros do Porto.

A mesma fonte adiantou que a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros do Porto adiantou que o alerta foi dado pelas 8.23 horas.