Avaria em radar no aeroporto do Porto cancela voos

M.N. Hoje às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma avaria no radar secundário do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, está a causar constrangimentos nas chegadas e partidas de aviões, esta sexta-feira de manhã.

Contactada pelo JN, fonte da ANA confirmou que "existem restrições de controlo do tráfego aéreo no Porto assegurado pela NAV Portugal", sem especificar qual o problema no aeroporto.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, a Navegação Aérea (NAV) de Portugal confirmou "uma avaria mecânica no radar do Porto", apontando que este equipamento está "neste momento a ser intervencionado".

"No entanto, sendo o Aeroporto do Porto servido por várias fontes de vigilância redundantes, o serviço não foi interrompido", informou a NAV, acrescentando que os "sistemas de vigilância associados aos serviços de controlo de tráfego aéreo redundantes" garantem os "necessários níveis de segurança".

Segundo a NAV, "por motivos de segurança, a capacidade [de controlar os voos] foi limitada", mas a normal operação será "reposta" ainda hoje.

"O sistema de vigilância está a ser reconfigurado para, durante o dia de hoje, a capacidade normal ser reposta", refere a nota.

Na página 'online' da ANA é possível verificar que há atrasos e cancelamentos de voos de e para o Porto.