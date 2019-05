Avarias no S. João colocam em risco tratamentos de doentes com cancro

Marisa Silva Hoje às 11:36 Facebook

A avaria de um aparelho de radioterapia no Hospital de S. João, no Porto, tem originado sucessivos adiamentos e interrupções nos tratamentos de doentes com cancro.

A notícia é avançada pela TSF, que se baseia num documento enviado pelo hospital à Entidade Reguladora da Saúde, na sequência de uma interpelação desta.

Em causa está a queixa de um doente que, após uma avaria, teve de esperar mais de um mês para começar o tratamento.

No documento a que a TSF teve acesso, o hospital revela que o serviço de radioterapia tem dois aparelhos de tratamento: um com 20 anos e um outro com 14 anos. O S. João sublinha que, apesar "da grande intervenção, as avarias mantinham-se quase diariamente levando ao adiamento de inícios de tratamentos, a interrupções longas de tratamento e consequente redução do controlo local e sobrevida, com claro prejuízo para os doentes".

Devido às avarias, alguns pacientes terão sido encaminhados para outros hospitais. "A constante interrupção do tratamento aumenta o tempo total de tratamento e diminui a sua eficácia (diminuição drástica do controlo local por aumento da duração do tratamento com proliferação tumoral)", alerta o S. João no esclarecimento enviado ao Regulador da Saúde.