"Avatar" que ajuda surdos no metro ainda vai ser melhorado

Está instalado desde a manhã desta quinta-feira na estação de metro dos Aliados, no Porto, um tradutor bidirecional de língua gestual que permite à comunidade surda aceder às respostas das perguntas mais frequentes da rede.

Spyroula Timotheou tem 19 anos, é natural do Chipre, e através da ajuda da intérprete Panayiota Themistokleous conta que "o projeto é uma forma de ultrapassar alguns dos obstáculos e obter as informações de forma rápida". "Gostei muito", sublinhou.

Janete Rajão, de 17 anos, é surda desde os três mas tem um implante craniano que facilita a audição e a fala. Após uma pequena interação com o "avatar" João (o tradutor virtual), acredita que o projeto ainda é muito mecanizado: "É muito máquina, era melhor se fosse mais parecido com as pessoas". Paula Escudeiro, docente, investigadora e coordenadora do projeto, defende que o tradutor ainda está em fase de avaliação, mas "já está a ser pensado um avatar com todo o rigor". "O teste permite-nos ver como funcionam todos os movimentos. Depois , os outros avatares já vêm com o rigor na expressão facial e no complemento com o gesto que está ser efetuado".

O "avatar" também pode ser um complemento ao ensino mas Cristiana Azevedo, professora de língua gestual portuguesa na Escola Alexandre Herculano, não acredita na sua aplicação no seio escolar. Com a ajuda da intérprete Cátia Barros, a professora, que também é surda, diz ter vantagens e desvantagens. "Embora seja uma tecnologia avançada, [o "avatar"] não tem expressão. Dentro das escolas penso que não resultará. Para os surdos que comunicam em língua gestual a expressão é fundamental". Para a Cristiana Azevedo, a melhor aplicação para este projeto será "num sítio em que a informação e o acesso à comunicação seja muito básico", como no metro.

O "avatar" ficará nos Aliados até dezembro. Depois, "tudo dependerá dos objetivos da equipa do projeto e do resultado", afirma Jorge Delgado, presidente da Metro do Porto. "No nosso ponto ponto de vista, permanecer por mais tempo é uma possibilidade que está em cima da mesa", acrescenta.

O projeto, desenvolvido por investigadores do Instituto Superior de Engenharia do Porto, resulta de uma parceria entre Portugal, Chipre, Reino Unido, Alemanha, Eslovénia e Grécia. O tradutor disponibiliza informação em língua gestual de cada um destes países.