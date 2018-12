Avenida AEP já está sinalizada com limite de velocidade de 50 km/h

JN Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Avenida AEP, no sentido Matosinhos/Porto, em direção ao Nó de Francos, passa ter como limite máximo de velocidade 50 km/h e a sinalização já foi reforçada, refere a Câmara do Porto.

Do lado contrário, no sentido Porto/Matosinhos, mantém-se como limite máximo de velocidade 70 km/h.

Segundo a Câmara do Porto, a limitação da velocidade "tem como objetivo contrariar o risco de acidente que a Avenida AEP e o Nó de Francos apresentam por causa do grande fluxo de tráfego e da multiplicidade de percursos possíveis, além do efeito de contágio quase imediato que qualquer ocorrência naquela zona tem sobre a malha rodoviária da cidade".

A par dos trabalhos de reforço de sinalização e pinturas do pavimento da Avenida AEP, na zona de aproximação ao Nó de Francos, está prevista a instalação de pinos flexíveis.

"Desta forma, todos os movimentos de veículos, nomeadamente os de mudança de direção, serão realizados com maior proteção para os condutores", adianta a Autarquia.

"Estas mudanças permitem também uma melhor circulação de autocarros da STCP e uma melhoria da segurança na aproximação à VCI e Nó de Francos, onde o limite de velocidade já era de 50 km/h", é explicado.