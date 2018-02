Avião aterra no Porto para passageiro ser expulso

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Passageiro alcoolizado obriga avião a aterrar de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Um avião da Easyjet aterrou, este sábado, de emergência, no aeroporto do Porto. O voo U26731 proveniente de Belfast e com destino a Lanzarote decidiu mudar a rota, porque o comandante considerou que um passageiro alcoolizado estava a ter um comportamento que poderia pôr em risco as normas de segurança.

A PSP esteve presente no aeroporto do Porto e desembarcou o cidadão do Reino Unido. A companhia questionada lamentou o sucedido : "Lamentamos pelo desvio do vosso voo, isto aconteceu devido a um incidente com um passageiro, continuaremos a nossa viagem em breve. Obrigada pela vossa paciência".

Depois de desembarcado o cidadão do Reino Unido, o voo seguiu para Lanzarote.