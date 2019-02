Bairro do Porto tem candeeiros no meio dos passeios

Adriana Castro Hoje às 10:12 Facebook

O bairro do Amial, no Porto, tem mais de 40 candeeiros "plantados" no meio dos passeios, obrigando cadeiras de rodas, carrinhos de bebés e quem anda de muletas a seguir pela estrada.

Os moradores multiplicam queixas. Além disso, criticam, a luz "é amarela e ilumina muito pouco". Os candeeiros estão ali colocados desde os anos 40.

"O maior problema são as pessoas de cadeiras de rodas que, de dez em dez metros, têm de se desviar e seguir o caminho pela estrada porque encontram um obstáculo", afirma Bernardino Martins. Mas o morador de 75 anos reconhece que este será um problema muito difícil de resolver. "Os passeios são estreitos e não há espaço. À noite, a pouca luz é um convite para os assaltos", acrescenta.