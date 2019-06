Balões fecham aeroporto na noite de São João

Ana Sofia Rocha Hoje às 10:30 Facebook

O espaço aéreo do aeroporto Francisco Sá Carneiro estará encerrado temporariamente na noite de 23 de junho, por causa do lançamento dos balões de S. João.

A medida é aplicada pelo terceiro ano consecutivo, de forma a prevenir eventuais situações de perigo para a navegação aérea. Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, desta vez o lançamento dos tradicionais balões de mecha acesa não está proibido, esclareceu, ao JN, o presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto, Marco Martins.

O aviso para o encerramento temporário dos voos no aeroporto internacional do Porto é feito pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). A proibição estará em vigor entre as 21.45 horas do dia 23 e a 1 da manhã do dia 24, por ser este o "período de maior intensidade de largada dos balões" na noite de S. João.