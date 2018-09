BE quer que Câmara suspenda obra na escarpa da Arrábida

Hoje às 15:10 Facebook

O BE quer que a Assembleia Municipal do Porto recomende à câmara a "imediata suspensão da obra" em curso na base da escarpa da Arrábida, "até que todos os indícios de irregularidades sejam apurados".

Em comunicado, o grupo municipal do Bloco de Esquerda defende que é ao presidente da câmara, o independente Rui Moreir, "que compete intervir no imediato para impedir a continuação" do "atentado urbanístico", tendo em conta os "fortes indícios de irregularidades" e as "várias investigações em curso".

Contactada pela Lusa, a câmara esclarece que "o atual presidente, que neste processo não tomou qualquer ato, entende que apenas deve decretar embargo caso este seja legalmente decretado", ou pode a autarquia "incorrer em indemnizações brutais e ele próprio ser pessoalmente responsabilizado".

O PS revelou na quinta-feira que uma sentença do Supremo Tribunal Administrativo de 2009, relativo àquele processo que tramita na autarquia desde 2001, "não dá direitos construtivos" ao promotor, pelo que "está ferido de nulidade" o "licenciamento da obra", posterior à entrada em vigor do atual Plano Diretor Municipal (PDM).

Para o BE, se Moreira não intervier "neste momento, e perante os factos agora conhecidos", está a "escolher ser conivente com o processo de destruição da escarpa da Arrábida", numa "inaceitável fuga às suas responsabilidades políticas enquanto presidente da câmara".

A Câmara do Porto explica, na resposta enviada à Lusa, que "não pode embargar uma obra com base em notícias ou suspeitas", antes "pode e deve fazê-lo com base no reconhecimento da ilegalidade".

O BE sustenta que, "nas últimas semanas, e face à divulgação de um conjunto de novos factos, tudo parece agora indicar que a obra da Arcada não só estará a ser edificada em terrenos municipais -- indevidamente apropriados por uma sociedade privada -- como padecerá de nulidade o seu licenciamento".

Segundo o Bloco, "independentemente da responsabilidade pelos atos de executivos anteriores", é a Rui Moreira "que compete intervir no imediato para impedir a continuação deste atentado urbanístico".

O BE sustenta ainda que a criação de uma comissão de inquérito para "apuramento de responsabilidades políticas" sobre o caso, "não substitui a necessária e urgente intervenção da câmara nesta matéria".

"Nem pode servir de pretexto para que Rui Moreira nada faça, permitindo que a obra avance e se torne um facto consumado e de difícil reversão", alerta.

Para o Bloco, "Rui Moreira e o seu movimento político parecem agora -- mais de seis meses decorridos e já com vários pisos em construção -- querer empurrar uma eventual intervenção para momento posterior às conclusões de uma comissão de inquérito a constituir em sede de assembleia" municipal.

A Câmara do Porto recordou hoje que "a Assembleia Municipal do Porto discute segunda-feira, por proposta do Grupo Municipal pelo qual foi eleito o presidente da câmara, a abertura de uma comissão de inquérito".

"Por outro lado", acrescenta, a autarquia "dirigiu ao Ministério Público uma carta, disponibilizando-se para colaborar no sentido de facultar àquela entidade e aos órgãos de justiça todos os dados em sua posse, no sentido de ser apurado se em algum momento ocorreu qualquer ato ilegal".

Em conferência de imprensa realizada na quinta-feira, o vereador do PS, Manuel Pizarro, sustentou que o atual PDM, de 2006, previa que aquela área da escarpa da Arrábida fosse um espaço verde.

"Como tal, o licenciamento [da obra] está ferido de nulidade, apenas restando à câmara "declarar essa nulidade e embargar a construção", defendeu.