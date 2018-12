BE "recusa ser cúmplice" de relatório "à medida de Moreira"

Carla Soares Hoje às 11:57 Facebook

O Bloco de Esquerda afirmou, esta quarta-feira, que "recusa ser cúmplice de um relatório feito à medida de Rui Moreira" para justificar a sua saída da comissão eventual de inquérito às construções da Arrábida. Disse ainda haver evidência da relação com os acordos do Parque da Cidade.

Em comunicado enviado ao JN, o grupo municipal do BE discorda da "prorrogação, sem qualquer fundamento válido, dos trabalhos da comissão com o único objetivo de produzir um outro relatório". Conforme o JN já noticiou, foi decidido na reunião desta terça-feira pedir mais 10 dias para elaborar o relatório e as conclusões.

"O Bloco de Esquerda empenhou-se a fundo nos trabalhos da comissão eventual da Arrábida, onde foi possível evidenciar-se não só a relação entre a aprovação do projeto da Arcada e os acordos do Parque da Cidade, como identificar ilegalidades - de diferente gravidade e natureza - praticadas durante os mandatos de Nuno Cardoso, Rui Rio e Rui Moreira", escreve o grupo municipal.

"A divulgação antecipada da proposta de relatório da comissão, no passado domingo, ainda que lamentável, nunca poderia servir de pretexto para o grupo político de Rui Moreira impedir a discussão e votação deste relatório que - embora discordando de algumas das suas conclusões - considerávamos um documento sério e bem fundamentado", acrescentam os bloquistas.

Além disso, o BE, representado na comissão por Pedro Lourenço, diz que o partido "não poderia nunca aceitar que o grupo de Rui Moreira impusesse, através da sua maioria", o seguinte: "O afastamento do relator da comissão, eleito por unanimidade" e "que a proposta de relatório final fosse deitada 'ao lixo', sendo elaborado 'um novo relatório', a partir do zero".

"Esta atitude é tanto mais estranha quando, ainda na última reunião, o grupo de Rui Moreira e o presidente da Comissão haviam recusado, com fundamentos legais e regimentais, uma proposta do Bloco para que os trabalhos da comissão fossem prolongados de forma a tornar possível a audição de mais personalidades e a dispor-se de mais tempo para trabalhar no relatório final", recorda depois o comunicado.