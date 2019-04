Bebé Salvador já recebeu a visita da avó

Adriana Castro e Marisa Silva Hoje às 11:45 Facebook

Maria de Fátima Branco, a avó do bebé que nasceu de uma mãe em morte cerebral, já conhece o neto. Salvador está estável e continua internado no Hospital de S. João, no Porto, a receber "cuidados médicos expectáveis na sua situação clínica".

"Fui vê-lo livre de fantasmas. Senti uma ligação muito forte com o Salvador", revelou ao JN, Maria de Fátima Branco, admitindo que pondera pedir a partilha da guarda do bebé.

"Ninguém quer tirar o filho ao Bruno [Sapalo]. Apenas quero participar o máximo na educação do meu neto. Não quero ser só uma visita", explicou.

Aquando do parto, realizado às 31 semanas de gestação, Salvador pesava 1,7 quilos e media 40 centímetros. Quando nasceu, tinha algumas dificuldades respiratórias, mas o seu estado de saúde evoluiu favoravelmente. Um dia após o parto, já respirava sozinho.

A mãe, Catarina Sequeira, de 26 anos, teve um violento ataque de asma. Esteve no Hospital de Gaia mas, com o agravar do seu estado de saúde, entrou em coma profundo e, posteriormente, em morte cerebral. O óbito foi declarado um dia após o Natal, mas a família optou por continuar com a gravidez, na altura com 19 semanas.

Recorde-se ainda que Salvador fez o teste do pezinho a 4 de abril, tendo o resultado revelado que é um bebé saudável.