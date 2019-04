Bebé Salvador tem mais de dois quilos e já deixou os intensivos

Marisa Silva Hoje às 10:36 Facebook

Pesa mais de dois quilogramas e já passou dos cuidados intensivos para os intermédios, no Hospital de S. João. Com um mês de vida, Salvador, gerado com a mãe em morte cerebral, tem evoluído favoravelmente. A equipa médica está otimista e prevê que o bebé possa ter alta daqui a duas semanas. Falta-lhe dar mais um passo para deixar o hospital onde nasceu a 28 de março: ganhar autonomia alimentar total.

"O Salvador está a ser alimentado espontaneamente e por sonda. Ainda não consegue beber a mamada toda do volume de leite. Intermitentemente, tem necessidade de um bocadinho de oxigénio, o que não é frequente nas situações deste tipo de prematuridade", diz ao JN Hercília Guimarães, diretora do Serviço de Neonatologia do S. João e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

O bebé tem feito exames regularmente. O estado clínico adequa-se à sua prematuridade. Salvador já fez o teste do pezinho, tendo o resultado revelado que é saudável. "A parte neurológica, que era a que mais nos preocupava, mantém-se normal. Neste momento, não temos nenhum dado que nos diga que vá ter algum problema grave", sublinha a médica do S. João, garantindo que a equipa multidisciplinar que acompanha o Salvador está "confiante".