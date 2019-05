Boeing 777 obrigado a aterragem de emergência no Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:08 Facebook

Avião partiu dos Estados Unidos e dirigia-se para a Turquia. Problema de saúde de passageiro na origem da paragem forçada no Porto.

Um Boeing 777, que fazia a ligação entre Houston, Estados Unidos da América, e Istambul, na Turquia, foi obrigado a uma aterragem de emergência, ao início da tarde deste domingo, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Na origem do caso esteve um problema de saúde de um dos passageiros do avião pertencente à Turkish Airlines. O homem foi assistido no aeroporto e, posteriormente, transportado para o hospital. Também a família do doente, que viajava na aeronave, ficou no Porto depois do voo ter sido retomado.

Segundo o JN apurou, uma doença súbita afetou um dos passageiros do Boeing 777 - com capacidade para transportar 365 pessoas - quando o avião estava no espaço aéreo português. Sem possibilidade de prestar a assistência médica necessária a bordo, a tripulação decidiu efetuar uma aterragem de emergência no aeroporto mais próximo: o Francisco Sá Carneiro.

A aterragem decorreu sem problemas e, logo de seguida, o passageiro foi visto pela equipa médica de serviço no aeroporto. Em seguida, o doente foi encaminhado para o hospital, tendo sido acompanhado pela família que viajava no mesmo avião.

Retirado o passageiro com problemas de saúde, o Boeing 777 regressou à pista e seguiu viagem em direção a Istambul.