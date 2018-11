Mulher de 100 anos morreu em incêndio na Baixa do Porto

Augusto Correia, Joana Soares, Marisa Rodrigues e Tiago Rodrigues Hoje às 10:01, atualizado às 11:30 Facebook

Um prédio de habitação foi tomado pelas chamas, esta sexta-feira de manhã, na Baixa do Porto. Uma senhora idosa, única habitante do prédio, ficou presa no interior e morreu.

A senhora ficou presa em casa quando deflagrou o fogo no prédio, na rua da Alegria, no Porto. Um homem que ia a passar ouviu a mulher gritar à janela por socorro e tentou arrombar a porta, mas não conseguiu entrar no edifício.

"Havia chamas e muito fumo. Só vi a senhora cair para trás", disse o homem, Óscar Silva, ao JN.

"Confirma-se uma vítima mortal de sexo feminino, de 100 anos", disse, entretanto, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Matos. "Quando chegamos a vítima estava já cadáver", acrescentou.

Segundo o comandante dos Sapadores, as chamas deflagraram no 1.º andar do edifício, uma "habitação unifamiliar de três pisos". O fogo teve início "num quarto", disse Carlos Matos. "As circunstâncias estão ainda por apurar", acrescentou.

O alerta soou às 9.33 horas desta sexta-feira de manhã, no troço entre as ruas da Firmeza e Fernandes Tomás, nas traseiras do centro comercial "La Vie", no Porto. A Polícia Municipal esteve no local e procedeu ao corte do trânsito na rua da Alegria.

Os Sapadores mobilizaram 12 operacionais e três viaturas para o incêndio.