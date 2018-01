Serviço na Red Bull ainda não foi pago aos bombeiros

Isabel Peixoto Hoje às 00:40, atualizado às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Burocracia está a empatar o dinheiro devido a dez corporações de voluntários envolvidas no evento realizado em setembro.

As dez corporações de bombeiros voluntários do Grande Porto que fizeram parte do dispositivo de proteção civil durante as corridas aéreas da Red Bull, em setembro, ainda não receberam pelo serviço prestado. Já passaram quase cinco meses e o dinheiro continua preso em burocracias. A Câmara de Gaia, que ficou com essa responsabilidade, garante ao JN que só nesta semana recebeu a informação que faltava para iniciar o pagamento.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui