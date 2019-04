Bombeiros do Porto passam a cobrar 100 euros para abrir uma porta

Alfredo Teixeira Hoje às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Tabela de preços do Batalhão de Sapadores foi atualizada pela Câmara do Porto. Subida pretende desincentivar desvio da corporação para situações não urgentes.

É um hábito que está enraizado nos moradores da cidade. Por esquecimento das chaves da porta no interior da habitação a solução mais fácil e barata é chamar os bombeiros. Por ano, os Sapadores do Porto recebem mil chamadas para estas situações sem emergência, circunstância que a Câmara do Porto quer ver alterada aumentando a taxa do serviço para 100 euros.

Até agora, chamar os bombeiros para abrir porta, apenas por esquecimento de chave, custava 23 euros, no horário entre as 8 e as 24 horas, e 34 euros, entre a meia-noite e as oito da manhã. Como afirmou o presidente da Autarquia, Rui Moreira, na reunião do Executivo onde a nova tabela de preços foi aprovada, "ficava mais barato chamar os bombeiros do que o serralheiro".