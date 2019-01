Boss e amigos caninos já têm parque para andar sem trela

Carla Soares Hoje às 19:56 Facebook

Primeiro espaço da cidade para cães foi inaugurado no Bonfim e a Câmara estuda outras localizações.

Boss, um cão de quatro anos, já pode dar umas corridas sem trela no primeiro parque canino da cidade do Porto que ontem foi inaugurado. Pouco antes da comitiva da Câmara chegar, ziguezagueava entre os obstáculos e saltava barreiras num dos dois espaços criados para o efeito, no Jardim de Paulo Vallada, no Bonfim, mais conhecido como Jardim das Pedras. Ao lado, no recinto para cães de grande porte, a clientela também já era alguma.

Antonieta Miranda, de 66 anos, estava a passear o Boss. "A maior parte dos cães anda à solta e sem açaime", referiu, para explicar o motivo pelo qual não costuma estar no parque com o seu patudo de porte pequeno, apesar de viver ao lado. O cão já foi atacado. "Agora, já pode vir dar umas corridas e trazer a amiga Lilly", explicou Antonieta, referindo-se à sua cadela. "Vou passar a vir mais vezes", garantiu por isso, satisfeita com o parque canino.

Acompanhado do presidente da Câmara, Rui Moreira, o vereador do Ambiente, Filipe Araújo, explicou que o conceito consiste em serem os utentes a manter o espaço em boas condições, respeitando as regras afixadas. A ideia é também limitar os passeios sem trela a estes espaços.

O vereador recordou a política de bem-estar animal que tem implementado, cujo maior investimento é o centro de recolha oficial que "abrirá em princípio perto de maio". Diz estar a estudar outras localizações para parques caninos "nos próximos anos", cuja construção quer basear na experiência do primeiro, no Bonfim. Esta zona do jardim, explicou, já era "muito usada" para passear os animais.

Dois recintos

O parque canino fica junto à Avenida de Fernão Magalhães e está divido em dois espaços: um pensado para cães de grande porte e outro para os mais pequenos. O primeiro mede 14 por sete metros; e o segundo tem 25 por 10 metros.

Bebedouros e sacos

Os recintos têm cada um duas portas, uma logo a seguir à outra para maior segurança no caso do animal tentar fugir. Há pequenos circuitos, bebedouros, zonas com areia e dispensadores de sacos para dejetos.