Café mais antigo do Porto fechado e à espera de nova Cafeína

Reabriu remodelado há pouco mais de um ano e prometia devolver a antiga mística que rodeia o slogan, inscrito na fachada, de ser o café mais antigo da cidade do Porto. Conhecido pelo seu café de saco, o espaço, de portas abertas desde 1899, não resistiu à mudança.

Os antigos clientes não gostaram da operação de cosmética realizada e fugiram para outras paragens. O café está de novo fechado para obras de remodelação. Desta vez, dizem pelas bandas de Cedofeita, foi comprado pelo Grupo Cafeína do chef José Avillez.

Localizado no número 5 da Rua Ator João Guedes, na esquina com o Largo Moinho de Vento e a dois passos da Praça de Carlos Alberto, o café está fechado há quase 15 dias. Nas janelas tapadas, duas folhas em papel informam que se encontra fechado para obras de remodelação. "Dizem que agora pertence a um tal Avillez", refere António Matias Castanheira, com um estabelecimento de comida para pássaros e comércio de aves e que, há décadas, frequentava o centenário café. "Desde que fizeram obras, nunca mais lá entrei", acrescenta o comerciante que ali se instalou em 1967, vindo de Arganil, a mesma terra da qual era oriundo Mário Henriques Pinto, lendário proprietário e dinamizador do Progresso a partir de 1947.

Ao longo dos anos, com a proximidade ao Teatro Carlos Alberto, por ali passou grande parte da elite cultural da cidade. Antes do 25 de Abril terá albergado um foragido à PIDE, mas o espaço nunca teve uma conotação política e, em 1968, recebeu a visita do Presidente da República, Américo Tomás, que deixou uma nota de agradecimento pelo atendimento.

"Nas obras que fizeram há um ano, tudo foi alterado. Nunca mais lá fui. Tenho saudades!", diz Silvestre Lopes que lembra o convívio entre clientes e funcionários e as excursões que faziam todos a Trás-os-Montes. "Deixei de lá entrar porque já não me identificava com o espaço. Alteraram toda a estrutura do café e aquilo de histórico já não tinha nada. O ambiente e o serviço não eram os mesmos", explica José Pinto, funcionário da vizinha Barbearia Invicta.

Junto do Grupo Cafeína ninguém confirma a aquisição do espaço, negócio que poderá estar ainda a ser ultimado. Além do Cafeína, na Foz, José Avillez tem outros cinco restaurantes no Porto.

Famoso pelo café de saco com sabor a rabos de bacalhau

Foi o café de saco que lhe deu a fama ao longo de décadas e constava-se que o sabor característico se devia aos rabos de bacalhau que eram misturados ao café. Os pregos em prato ou no pão também tinham grande saída assim como as torradas e os bolos, nomeadamente os queques da Dona Odete que nos últimos anos deliciavam os clientes. Há um ano chegaram as panquecas doces e salgadas, pratos italianos, saladas e smoothie bowls.

António Castanheira

Comerciante

"Foi vendido outra vez. Desde há 50 anos que frequentava o café. Faziam uns pregos muito bons"

José Pinto

Cliente

"Tomava lá o pequeno-almoço todos os dias. Lembro-me bem das mesas redondas"

Nova imagem

Do antigo Café Progresso resta muito pouco. Após a morte de Henriques Pinto, em 1990, o espaço acabou nas mãos do seu contabilista. Foram realizadas obras em 2003 e, após a venda do café, em 2017. Também a ementa foi remodelada e adaptada para agradar ao gosto de uma nova clientela.

Avillez investe forte

Com a aquisição do Grupo Cafeína, o Grupo José Avillez passou a ter cinco restaurantes no Porto, além do Cantinho do Avillez: Cafeína, Terra, Portarrosa, Casa Vasco, todos na zona da Foz, e o Panca - Cevicheria & Pisco Bar, na Rua Sá de Noronha, curiosamente paredes meias com o Progresso.