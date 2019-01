Cafés históricos do Porto resistem graças ao interesse de turistas

Alfredo Teixeira Hoje às 14:44 Facebook

Fazem parte da memória coletiva mas já não são procurados pelo cliente tradicional, para as tertúlias ou leitura do jornal. Estrangeiros garantem uma nova vida a velhos espaços de convívio.

São espaços com memória e sempre que um dos cafés antigos do Porto fecha portas é história que desaparece. É assim com o ´Café Progresso, o mais antigo da cidade, que quando reabrir será um restaurante com outro nome. Mas existem os resistentes.

Já não são espaços de tertúlia, de encontro de amigos, ou de reunião familiar. O Majestic, o Ceuta, o Aviz, o Guarany e a Brasileira, todos na zona da Baixa, souberam envelhecer, mas hoje vivem essencialmente do turismo. Até o Piolho, outrora de grande tradição académica, conta agora com poucos estudantes entre os clientes e quem ali vai entra quase sempre de guia turístico na mão.