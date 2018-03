Câmara anuncia fim do impasse para renovar liceu Alexandre Herculano

ISABEL PEIXOTO Ontem às 22:48 Facebook

A Câmara do Porto submete a aprovação, na reunião de Executivo de terça-feira, o acordo a estabelecer com o Ministério da Educação com vista à requalificação do liceu Alexandre Herculano, acordo esse que irá permitir a transferência da titularidade da obra para o Município. Segundo um comunicado enviado ontem às redações, só depois da transferência é que a Autarquia poderá lançar o concurso internacional para a empreitada.

"Com fundos comunitários garantidos, é agora exequível para a Autarquia dar este passo, já que deste valor assumirá um investimento de cerca de 15%", lê-se na nota. O montante total ronda os sete milhões de euros, sendo a comparticipação comunitária de 5,1 milhões. "O investimento interno não deverá ultrapassar os 950 mil euros", refere o comunicado. O projeto é da autoria do arquiteto Alexandre Alves Costa.

A data para a assinatura formal do protocolo com o Ministério da Educação não foi ainda avançada.

Em maio do ano passado, o presidente da Câmara, Rui Moreira, tinha anunciado que as duas entidades haviam chegado a acordo quanto à transferência da titularidade. Mercê desse consenso, ficou a Autarquia comprometida a ajudar, com 15%, na comparticipação nacional da obra.

A escola encerrou em janeiro de 2017, devido ao avançar da degradação das instalações, onde até chegou a chover. Depois de uma intervenção de emergência, o estabelecimento voltou a abrir e no presente ano letivo apenas funciona para 300 alunos, divididos em 15 turmas. Os restantes 600 foram divididos entre as escolas Pires de Lima e Ramalho Ortigão, pertencentes ao mesmo agrupamento. v