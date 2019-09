Câmara dá parecer positivo ao mercado da Time Out no Porto

Miguel Amorim Hoje às 18:45 Facebook

A Câmara do Porto deu um parecer "genericamente positivo" ao Pedido de Informação Prévia (PIP) para a instalação do mercado da Time Out na ala sul da Estação de S. Bento. A revelação é feita ao JN por João Cepeda, presidente da Time Out Market, que manifestou a satisfação pela evolução do processo: "Estamos mais otimistas do que nunca".

Segue-se a fase de licenciamento e o otimismo de João Cepeda leva-o a apontar para que "dentro de um a dois anos" o mercado esteja a funcionar em S. Bento. O PIP deu entrada na Sociedade de Reabilitação Urbana (entretanto integrada na Câmara) em agosto de 2017.

O veredito sobre o PIP surge numa altura em que a Autarquia diz saber da aprovação do projeto por parte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) de forma oficiosa. No dia 20 de agosto, a agência Lusa noticiou que a DGPC havia aprovado o projeto. Ao JN, ontem, a DGPC disse que o parecer foi enviado por carta para o Município no dia 27 de agosto. Fonte da Câmara do Porto adiantou que "assim que chegar a informação oficial da DGPC, suportada pelo Conselho Nacional de Cultura (CNC), será dado seguimento ao licenciamento, pois tem caráter vinculativo".

Torre Panorâmica

De sublinhar que o projeto é da autoria do arquiteto Souto de Moura e que, segundo João Cepeda, "só em cerca de 10% do espaço haverá obra" propriamente dita, pois "nos restantes 90% o que irá acontecer é a requalificação do edificado existente". Hoje, o espaço em questão, junto à Rua do Loureiro, serve de aparcamento. No projeto, para o fundo desse local, Souto de Moura tem prevista uma torre, com uma área de restauração no topo e vistas para os Clérigos. O mercado da Time Out será ainda constituído "por 12 a 13 minirrestaurantes, dois bares e alguns quiosques de marcas locais".

A torre, de 20,8 metros, é considerada "uma obra quase escultórica e um motivo de orgulho para a Time Out". João Cepeda reitera que o projeto respeita inteiramente a Estação de S. Bento, que é Património Mundial, e desvaloriza as reservas do Icomos, organismo consultivo da UNESCO.

Na troca de correspondência com a DGPC, e à qual o JN teve acesso, o Icomos, a 16 de julho, pedia informação em "matéria de mobilidade" e levantava reservas acerca da torre: "A estrutura a construir parece desproporcionada em relação ao espaço disponível. Uma redução da plataforma panorâmica seria aconselhável, pois o tamanho da parte superior afigura-se demasiado intrusivo no contexto específico desta parte da cidade, densamente construída". Em agosto, o parecer favorável da DGPC veio a público.

"Estamos bastante satisfeitos com a aprovação - DGPC, CNC e Câmara. A Autarquia levantou algumas questões técnicas que saberemos ultrapassar. Todos os aspetos, como mobilidade, património e volumetria, serão detalhados", garante João Cepeda.

BE tem dúvidas e fala na defesa do serviço público

O Bloco de Esquerda tem "dúvidas" acerca do projeto da Time Out. "Mobililidade, ferrovia e património" são questões que suscitam reservas. Maria Manuel Rola, deputada do BE, fala do local como uma "zona de trânsito" e teme que o mercado "provoque uma sobrecarga de automóveis". Também se refere à "defesa dos serviços públicos", nomeadamente às "zonas de venda de bilhetes e de espera dos passageiros, que devem ser preservadas". Salienta a "importância do edifício para o Porto" e pede "equilíbrio" a todas as entidades envolvidas.

DATAS

Agosto 2017

Após a polémica com o primeiro projeto, a Time Out Market entregou um segundo projeto, da autoria de Souto de Moura, que inclui uma torre.

Março 2018

O arquiteto Souto de Moura foi recebido na Câmara do Porto, onde mostrou o projeto ao Executivo. A reação dos vereadores foi positiva.

Agosto 2019

A agência Lusa noticia que a Direção-Geral do Património Cultural aprovou o projeto do mercado da Time Out para a Estação de S. Bento.