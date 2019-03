Câmara do Porto abre candidaturas para apoio à renda de casa

Hoje às 12:19 Facebook

A Câmara do Porto abriu, esta terça-feira, o período de candidaturas ao Porto Solidário, programa que concede um apoio temporário à renda de casa a agregados familiares em situação de "emergência social".

A Câmara do Porto explica, na página na Internet, que os interessados podem candidatar-se através do "site" da Domus Social, presencialmente no Gabinete do Inquilino Municipal ou através da Junta de Freguesia da sua área de residência.

O programa, que vai na sua 6.ª edição e que tem como finalidade conceder um apoio à renda, pelo período de 12 meses, a agregados familiares residentes há três ou mais anos no concelho do Porto, beneficia este ano de "um novo reforço da dotação orçamental para 1,1 milhões de euros, aprovado por unanimidade pelo Executivo Municipal".

No dia 6 de março, na reunião do executivo municipal, o vereador do pelouro da habitação, Fernando Paulo, revelou que atualmente há 450 famílias a beneficiar do programa Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social.

Criado em 2014, o programa apoia em média com cerca de 130 euros as rendas de casas das famílias em situação de emergência.

À data, a CDU defendeu a definição de um prazo fixo para a apresentação de candidaturas bem como a possibilidade de inscrição mesmo depois de esgotada a dotação financeira do programa, o que, no seu entender, permitiria medir o número de famílias em situação de emergência social.