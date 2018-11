Câmara do Porto acende 2,3 milhões de luzes de Natal a 1 de dezembro

Hoje às 13:38 Facebook

A Câmara Municipal do Porto anunciou, esta sexta-feira, que vai acender "mais de dois milhões de microlâmpadas" em 59 ruas da cidade, praças e jardins a partir do próximo dia 1 de dezembro, no âmbito dos festejos da época natalícia, até ao dia de Reis, em 06 de janeiro de 2019.

Além do maior número de localizações com iluminação este ano - mais quatro ruas do que em 2017 -, também existirá "um reforço significativo na ornamentação de várias artérias, sendo utilizados neste ano um total de 586 elementos decorativos", lê-se na página da Internet oficial da Câmara Municipal do Porto.

A autarquia acrescenta que a escolha dos locais "teve em conta não só os fluxos de público nas áreas mais centrais, mas também zonas com maior prevalência de comércio tradicional".