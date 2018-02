Câmara do Porto adia aumento de 20 vagas em centro de acolhimento a sem-abrigo

Hoje às 15:27 Facebook

O Centro de Acolhimento de Emergência de sem-abrigo da Câmara do Porto deve manter este ano os 15 lugares, adiando o alargamento para 35 utentes, devido a uma "alteração de procedimentos da Segurança Social".

Em declarações na reunião camarária pública, o vereador da Ação Social, Fernando Paulo, acrescentou que a câmara "mantém sob a sua responsabilidade e financiamento" aquela valência instalada no hospital Joaquim Urbano desde setembro de 2017, e para a qual foi, em novembro, anunciado um reforço de 20 vagas, num investimento de 75 mil euros em parceria com o Centro Hospitalar do Porto (CHP) e o Instituto da Segurança Social.

Fernando Paulo revelou ainda que, "desde ontem (quarta-feira)", a Câmara do Porto "passou a coordenar o Núcleo de Planeamento e Intervenção nos Sem Abrigo (NPISA)", assumindo, "durante este ano, o seu financiamento".

"Temos vindo a falar com a Segurança Social e com a secretaria de Estado sobre o assunto e não foi possível. Mesmo na Estratégia Nacional de Sem-abrigo ainda não foi possível definir uma linha específica de financiamento", afirmou.

Fernando Paulo respondia a questões colocadas pelo vereador do PS Manuel Pizarro a propósito da proposta, que foi aprovada por unanimidade, para desenvolver atividades de formação em carpintaria e hotelaria nas antigas instalações do antigo Hospital Joaquim Urbano, com vista a ocupar pessoas sem-abrigo que ali recorrem ao centro de alojamento temporário.

Numa notícia divulgada no site, a Câmara do Porto revela que a coordenação do NPISA da cidade do Porto "deixou de ser do Instituto de Segurança Social", devido a uma proposta "aprovada por unanimidade na primeira reunião do Conselho Local de Ação Social do Porto (CLASP) deste mandado autárquico.

De acordo com o portal, "na prática, o município passou a ser a entidade coordenadora e elo de ligação entre as várias instituições parceiras deste núcleo e o Instituto de Segurança Social, no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo até 2023".

Esta quinta-feira, na reunião camarária, o vereador Fernando Paulo disse que não será feito o alargamento previsto ao Centro de Acolhimento de Emergência, "devido à ausência de financiamento da segurança social".

Numa visita ao local feita a 29 de novembro, o vereador anunciou a intenção de alargar de 15 para 35 o número de utentes do Centro de Acolhimento de Emergência.

Da agenda da reunião camarária foi retirada, por sugestão do presidente Rui Moreira, a proposta para a autarquia pagar mais de 613 mil euros de indemnização pela não execução do contrato de um parque de estacionamento subterrâneo na zona da avenida da Boavista, celebrado em 2001.

Manuel Pizarro, do PS, e Álvaro Almeida, do PSD, criticaram a falta de fundamento da proposta e Rui Moreira acabou por propor que a mesma fosse retirada da votação, para posterior agendamento com esclarecimentos adicionais.

O diretor municipal dos serviços jurídicos esclareceu que "era bastante superior o valor pretendido pelas empresas" pela suspensão da construção, enquanto se estudou se a linha de metro da zona ocidental do Porto devia passar pelo Campo Alegre ou pela Boavista.

Correia de Matos acrescentou que "a construção do parque esteve mais de dez anos suspensa" e "em 2013, quando a câmara informou que a linha Boavista estava definitivamente encerrada, as empresas foram ver se ainda se justificava a construção do parque", tendo concluído que era "financeiramente inviável".