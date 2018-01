Câmara do Porto admite contactos com a Amazon

JN Hoje às 12:30 Facebook

A Câmara do Porto admitiu, esta sexta-feira, ao JN, que há contactos com a Amazon, no sentido de uma eventual abertura de um espaço da gigante tecnológica na cidade.

A notícia de que a líder do retalho mundial poderá estar a caminho de Portugal, e mais especificamente do Porto, foi hoje avançada pelo Jornal de Negócios, citando "fonte próxima do processo".

Esta sexta-feira de manhã, o JN apurou junto de fonte oficial da Câmara que há de facto contactos com a multinacional. A Câmara não quis, no entanto, adiantar mais pormenores.

O Jornal de Negócios diz que haverá já negociações para instalar um espaço Amazon na cidade, mais concretamente na zona nobre da Boavista, e que a confirmação da notícia poderá chegar ainda durante o primeiro trimestre deste ano.