Câmara do Porto alienou terrenos da escarpa em 2001

Juristas afirmam que, embora lhe pertença parte da área, autarquia renunciou à discussão desse direito devido a uma permuta com a Imoloc.

Os juristas, entretanto contratados pela Câmara do Porto, afirmam que o município abdicou em 2001 dos terrenos da escarpa onde decorre a empreitada sob investigação do Ministério Público. Isto depois de, na passada quinta-feira, o Bloco de Esquerda ter exigido que a Câmara parasse a construção na escarpa da Arrábida por a empresa Arcada ser proprietária de apenas um quarto dos terrenos, e de a autarquia poder reclamar mais de oito mil metros quadrados judicialmente.

No parecer a que a Agência Lusa teve acesso e que ontem foi revelado, os advogados Pedro Alhinho e João Faria afirmam que, "nos idos de 2001", a Câmara, "embora conhecendo que lhe pertencia parte da área de terreno" inscrita como propriedade da imobiliária Imoloc, então proprietária de terrenos naquela área da escarpa, "renunciou à discussão desse direito" devido a uma permuta com aquela empresa.

Em resultado desta permuta, a autarquia "alienou a favor da Imoloc um prédio de 336,3 metros quadrados para receber desta sociedade um outro, com a área de 1574 metros quadrados". De acordo com os dois juristas, os terrenos foram depois "sucessivamente transmitidos" entre empresas, o que "prejudica a possibilidade de ser deduzida qualquer pretensão eficaz" contra a atual proprietária, a empresa Arcada.

Foi na sequência da conferência de Imprensa de Pedro Lourenço, do BE, que a Câmara do Porto encomendou este parecer intitulado "Informação Complementar ao Relatório de Dominialidade", dando assim os juristas Pedro Alhinho e João Faria resposta a um pedido de "opinião urgente".

Aliás, grande parte da informação prestada aos jornalistas por Pedro Lourenço resulta também do relatório feito pelos dois advogados e que foi concluído a 28 de setembro. "Ambos os juristas consideram que, com base na documentação conhecida e analisada, pode-se dizer com segurança que a área de 4521,5 metros quadrados, identificada como da Imoloc, continuaria a ser da propriedade municipal".

* com Lusa