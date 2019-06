Câmara do Porto atribui bolsas para fixar alunos na cidade

Hoje às 20:32 Facebook

A Câmara do Porto vai atribuir bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior, no âmbito de uma parceria com instituições de ensino privado universitário e politécnico da cidade, para tentar fixar alunos na cidade, foi anunciado esta sexta-feira.

"Promover a igualdade de oportunidades dos jovens no acesso ao Ensino Superior, contribuir para a fixação da população jovem qualificada na cidade e incentivar a educação/formação ao longo da vida da população residente são os principais objetivos da atribuição das bolsas", refere a nota de imprensa da autarquia.

O período de candidatura ao apoio decorre "até 15 de agosto" e destina-se a "alunos das escolas públicas do Porto que sejam beneficiários da Ação Social Escolar e tenham residência fiscal no concelho".

As candidaturas devem ser dirigidas à Direção Municipal de Educação da Câmara do Porto (Rua do Comércio do Porto, n.º 55 | 4050-210 Porto), sendo aceites também por correio eletrónico para o endereço educacao@cm-porto.pt.

Os resultados serão "comunicados aos candidatos até ao dia 2 de setembro", acrescenta o documento.