Câmara do Porto avança com 400 casas de renda acessível

Adriana Castro Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto vai avançar com dois projetos de habitação de renda acessível: além do empreendimento no Quartel do Monte Pedral, em Cedofeita, nascerá outro no Monte da Bela, em Campanhã. No total, são 400 casas.

O Programa Municipal de Renda Acessível está a ser apresentado pela Câmara do Porto ao final da manhã desta quinta-feira.

Os projetos do Monte Pedral e do Monte da Bela representam um investimento superior a 70 milhões de euros.

Nos terrenos do quartel, vão nascer três edifícios de habitação: um para rendas acessíveis, com 250 casas; outro para renda livre, com 120 habitações. O projeto contempla ainda uma residência universitária e a abertura de três novas ruas entre os edifícios.

No Monte da Bela, haverá 150 casas para renda acessível e 80 para renda livre.