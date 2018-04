Câmara do Porto coloca Escola de Gólgota em hasta pública por 800 mil euros

Lusa Hoje às 19:34 Facebook

A Câmara do Porto leva a hasta pública, a 17 de abril, a antiga Escola Básica de Gólgota, com o valor da base de licitação 800 mil euros, anunciou, esta segunda-feira, a autarquia.

Situada na Rua da Boa Viagem, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, a antiga EB1 tem uma área coberta de 249,60 metros quadrados e descoberta de 364.40 metros quadrados, refere ainda a publicação no portal da autarquia.

"O valor base de licitação é de 800 mil euros", revela a Câmara do Porto, informando que o pagamento do valor de adjudicação prevê a entrega de "10% do [valor total] na sequência imediata do ato público" enquanto o montante remanescente será cobrado "na data de outorga da escritura".

A proposta de venda da escola, por pelo menos 780 mil euros, foi aprovada em 2012, durante a presidência de Rui Rio (PSD).

O encerramento daquele equipamento estava já previsto na Carta Educativa do Município, por "desadequação das instalações", segundo informações dadas pela Divisão Municipal de Educação em agosto de 2010, altura em que o Ministério da Educação decidiu encerrar 700 escolas a nível nacional para concentrar estudantes nos novos centros educativos.

A hasta pública para venda do prédio irá ser realizada no edifício dos Paços do Concelho, alertando a autarquia liderada por Rui Moreira que todas as intervenções a que o imóvel for sujeito "terão de ser efetuadas em conformidade com as normas impostas pelo Plano Diretor Municipal do Porto e demais normas legais e regulamentares aplicáveis".