Câmara do Porto comprou Palácio dos Correios

Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto clarificou esta quinta-feira que adquiriu em dezembro o Palácio dos Correios e que o imóvel contíguo para onde foi anunciado um hotel "não possui classificação de solo do Plano Diretor Municipal (PDM)" para tal.

Em comunicado, a autarquia afirma hoje ser "falso" que o "edifício designado como Palácio dos Correios, na praça General Humberto Delgado, e onde está instalado o Gabinete do Munícipe" pertença a um "promotor privado que nele quer construir um hotel", adiantando que esse imóvel é agora propriedade da Câmara, que não pretende vendê-lo.

"O imóvel, que pertencia a um fundo, foi totalmente adquirido pelo Município em finais de 2017, albergando, além do Gabinete do Munícipe, vários outros departamentos municipais. Não foi posto à venda, nem a autarquia tem intenção de tal", sustenta.

A Câmara do Porto refere que o projeto para um hotel que foi anunciado por um promotor privado para aquele imóvel está previsto para "um edifício contíguo mais a norte". Contudo, esse "prédio em causa não tem qualquer projeto aprovado para a construção de um hotel, comércio, serviços ou habitação".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em declarações à Lusa, fonte do gabinete de comunicação da câmara destacou que, se trata de "imóveis distintos, apesar de parecer um edifício único", sendo que é a loja dos CTT que marca a delimitação dos prédios.

No comunicado, a autarquia confirma que o promotor apresentou um Pedido de Informação Prévia (PIP), "no condicional, caso a classificação do solo venha a ser alterada, no futuro".

Neste momento, esclarece a câmara, "o promotor não possui qualquer autorização para proceder à construção que anuncia".

Em entrevista telefónica à Lusa, o diretor executivo da Habitat Invest, Luís Corrêa de Barros, que detém o imóvel privado, afirmou na quarta-feira que pretende transformá-lo até finais de 2020 num empreendimento com hotel, apartamentos e lojas, nu investimento até 50 milhões de euros.

O PIP daquele imóvel foi "aprovado" pela Câmara Municipal do Porto há menos de um ano e que o projeto de arquitetura deu entrada há cerca de três meses na autarquia, disse.

"Se tudo correr bem" a obra, que inclui um hotel com 104 quartos, 70 apartamentos e seis lojas no rés-do-chão, deverá durar entre 18 a 24 meses, e estar terminada em "finais de 2020", estimou Luís Corrêa de Barros, nas suas declarações, garantindo que a Habitat Invest e o Grupo Ferreira, o outro coproprietário daquela parte do imóvel, é que vão "fazer a obra", cujo investimento será "entre 47 e 50 milhões de euros".

A Habitat Invest e o Grupo Ferreira vão também construir a nova loja para os CTT na "esquina superior da Avenida dos Aliados com a Rua Estevão", mas que só avançarão depois de ser aprovado o projeto do hotel, apartamentos e das lojas, adiantou Luís Corrêa de Barros, disse também.

"Vamos começar a obra da loja nova para os CTT assim que o processo e a licença da obra sejam deferidos", acrescentou, revelando que só falta acertar a renda que os CTT vão pagar.

A Habitat Invest é uma empresa privada de investimento imobiliário fundada em 2004, focada na reabilitação urbana e no desenvolvimento de projetos de raiz, e designa-se como uma "one-stop-shop", que acompanha todas as fases dos projetos, desde a identificação da oportunidade até à venda.