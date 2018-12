Câmara do Porto exige terreno em Campanhã

Alfredo Teixeira Hoje às 18:07 Facebook

Autarquia pretende receber contrapartida do Governo por ter construído o Centro de Saúde de Ramalde. ARS-Norte garante "o "cumprimento célere do acordo".

A Câmara do Porto vai entregar esta semana as chaves do novo Centro de Saúde de Ramalde à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) e acusa o Governo de não cumprir a sua parte do protocolo que previa a cedência de um terreno em Campanhã. E dá um prazo de 90 dias, considerando que, a partir daí, "se verifica um incumprimento do Estado perante a cidade do Porto".



A autarquia construiu o novo edifício que está localizado no bairro das Campinas e quer que o Ministério da Saúde cumpra o que ficou estabelecido no protocolo: a entrega como contrapartida de um terreno na Rua Justino Teixeira para ali ser construído um equipamento desportivo e acolher as atividades do Grupo Desportivo de Portugal que, atualmente utiliza o campo Rui Navega, espaço que irá integrar o novo Terminal Intermodal de Campanhã.



A ministra da Saúde e a ARS-Norte contactada pelo JN garantiu "o cumprimento célere do acordo". O município "não pretende acionar outros mecanismos legais ao seu alcance perante o protocolo assinado e ainda não cumprido, mas exige que a transmissão do terreno seja concluída sem demora".