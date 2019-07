Câmara do Porto nega ilegalidade nos ajustes diretos a sociedade de advogados

Célia Soares Hoje às 13:16 Facebook

A Câmara do Porto rejeita qualquer ilegalidade nos contratos firmados com a sociedade de advogados Telles de Abreu & Associados. Os ajustes diretos estão a ser investigados pelo Ministério Público.

Em causa, segundo uma notícia avançada pelo Jornal Económico há dias, estarão ajustes diretos no valor de meio milhão de euros desde 2013, quando Rui Moreira assumiu a presidência da Câmara do Porto, a uma sociedade de advogados que integra elementos afetos ao movimento independente do autarca.

Segundo o que o JN apurou, as investigações estão a ser realizadas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP), não existindo até ao momento arguidos.

Assegurando que "foram cumpridos todos os preceitos legais do Código dos Contratos Públicos", a Câmara reitera que "a relação que existe é, pois, contratual", sendo que "o valor das contratações perfaz 218 mil euros, valores normais para este tipo de assessoria jurídica".

A Autarquia recorda, ainda, que, "desde sempre, mantém contratos com outros escritórios de advogados".