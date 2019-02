Câmara do Porto permite linha 27 da Gondomarense no Campo 24 de Agosto

Carla Soares Hoje às 13:29 Facebook

A Câmara do Porto decidiu permitir que a linha 27 da Gondomarense também vá ao Campo 24 de Agosto e já comunicou esta decisão aos autarcas esta terça-feira de manhã.

Após negociações e várias reuniões nas últimas semanas, o Executivo de Rui Moreira aceitou desta forma que a linha 27, oriunda do Souto, centro de Gondomar, também pare naquele terminal, à semelhança das exceções que já tinham sido concretizadas para as linhas 55, 69 e 70.

A decisão foi comunicada pelo Porto esta manhã à Câmara de Gondomar e à Área Metropolitana do Porto (AMP), com quem tinha trocado cartas polémicas rejeitando um plano que passou por retirar do Campo de 24 de Agosto linhas para Campanhã e para o São João para acomodar a 27 neste terminal da Baixa. Agora, a Invicta aceita que esta também fique, numa decisão que também será hoje comunicada aos operadores.

Numa reação à decisão do Porto, a Câmara de Gondomar sublinha que deixa de haver diferenças no território e também utentes a ficarem nas paragens no eixo Souto - Soldado - Carvalha - S. Caetano.

"Fico satisfeito pelo facto de Rui Moreira ter sido sensível e ter percebido os argumentos de Gondomar, em prol de maior justiça e equilíbrio para a população", disse ao JN o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.