Câmara do Porto promete luzes de Natal ligadas até quinta-feira

As luzes de Natal serão ligadas até quinta-feira na "grande maioria" das ruas previstas, prometeu na terça-feira a Câmara do Porto, explicando que a resolução do problema nas artérias ainda por iluminar está a ser assegurada por funcionários de vários departamentos.

"O plano inicial será maioritariamente cumprido até quinta-feira desta semana. Na sua grande maioria, não na totalidade", ressalvou ontem a vereadora Catarina Araújo na reunião do Executivo camarário.

O tema foi levantado pelo PS que questionou o facto de várias ruas, das 59 previstas, continuarem sem as luzes ligadas dez dias após a inauguração, altura em que a Câmara denunciou o incumprimento por parte do prestador de serviços.

Catarina Araújo disse que a empresa Luz Única "acabou por incumprir no Porto e em vários outros municípios, como Matosinhos". "Os funcionários disponibilizaram-se para ajudar", relatou, referindo os da Porto Lazer, dos departamentos da Mobilidade, do Ambiente e da Domus Social. Sobre o resto da iluminação que faltará ligar depois de amanhã nada adiantou.

No dia 1, horas antes de ser inaugurada a árvore de Natal, a Câmara comunicou que o prestador contratado para colocar a iluminação falhou os prazos. A Porto Lazer implementou um plano de contingência e a vereadora explicou que foi necessário um entendimento com a empresa para retomar a montagem.

Edifício Transparente

Catarina Araújo recordou os passos até ao ajuste direto. Destacou que a Porto Lazer lançou um concurso público atempadamente em setembro, mas "o procedimento ficou deserto". Foram, por isso, consultadas várias entidades e a Luz Única (que subcontratou a Iluminarte) manifestou-se interessada. "Cumpriu com o legalmente exigido", disse, notando que "nada fazia prever" o que aconteceu.

Na reunião, falou-se também do Edifício Transparente. O presidente da Câmara, Rui Moreira, contou que a discussão do Plano da Orla Costeira, onde o edifício "aparece como condenado", travou a venda do imóvel concessionado até 2024.