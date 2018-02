Câmara do Porto promete solucionar acesso ao Hospital Santa Maria

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

A Câmara do Porto prometeu eliminar o estrangulamento da Travessa da Senhora da Conceição, geradora de problemas no acesso ao Hospital Santa Maria - Porto, alargando-a a mais uma via.

A travessa situa-se na freguesia de Santo Ildefonso, podendo ser acedido na ligação da Rua João Pedro Ribeiro à Travessa Antero de Quental, com trânsito só no sentido descendente, e pela ligação da Travessa Antero de Quental à Rua de Camões, aqui com trânsito nos dois sentidos.

Através do seu gabinete de comunicação, a Câmara do Porto informou que "o congestionamento de trânsito na Travessa da Sra. da Conceição existe há muitos anos", que o edifício que lá está "não é recente e constitui uma barreira arquitetónica para toda a movimentação daquele espaço há já muitos anos".

"A Câmara do Porto conhece o problema e quer resolvê-lo. Nesse pressuposto, está em curso um projeto para o seu alargamento a mais uma via de trânsito", acrescentou.

Além de estreita, na via "há um edifício que estrangula a circulação e impede a passagem, obrigando todos os veículos automóveis a inverterem a marcha", denunciou esta segunda-feira o Gabinete de Imprensa da Escola Superior de Saúde daquele hospital, sediado naquela travessa, em comunicado enviado à agência Lusa.

A diretora geral do hospital, Lurdes Serra Campos, acrescentou que os problemas "derivam do facto de a logística do hospital ser feita na travessa", com os fornecedores a "terem dificuldades para fazer as entregas, que, dado não poderem ser feitas com os carros maiores, repetem-se ao longo do dia", com os "naturais transtornos para os moradores".

Ao mesmo tempo, a exiguidade da via "impede o acesso aos veículos da Proteção Civil", relatou a diretora geral, informando terem sido "enviadas várias petições para a câmara" a pedir a intervenção no local.

A razão para só agora o hospital ter levantado a questão junto da autarquia deve-se, segundo Lurdes Serra Campos, ao facto de "a atividade do hospital ter aumentado muito nos últimos anos, sentindo cada vez mais este constrangimento".

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, António Fonseca confirmou à Lusa conhecer o problema e indicou que, no final de janeiro, "o participou à Câmara do Porto", afirmando-se empenhado em encontrar uma solução para a situação "que ocorre em terrenos privados numa zona não classificada da cidade".