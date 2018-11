Câmara do Porto reclama terreno prometido por Governo em troca de centro de saúde

Hoje às 12:06 Facebook

A Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, por unanimidade "instar o Governo a desenvolver, com urgência", os procedimentos necessários para entregar à autarquia um terreno em Campanhã, prometido como "contrapartida" pela construção do Centro de Saúde de Ramalde.

A moção, a que a Lusa teve acesso, foi apresentada na reunião camarária pública do executivo pelos "eleitos do grupo de cidadãos Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido" e mereceu os votos favoráveis de toda a vereação.

O documento pede ao Governo que "seja exarada escritura pública da transmissão de propriedade do terreno na rua Justino Teixeira a favor do município" prevista num protocolo assinado com a autarquia portuense, pois dessa formalização "depende a entrega, à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), do edifício já construído pela autarquia para acolher o Centro de Saúde de Ramalde".

O PS, o PSD e a CDU defenderam, junto do presidente da autarquia, que a Câmara devia entregar à ARSN o equipamento já concluído enquanto aguarda pela entrega do terreno, mas Rui Moreira lamentou a falta de uma resposta da ministra da Saúde, a quem comunicou o caso "pessoalmente e por escrito".

"Naturalmente não temos interesse nenhum em ter aquilo [o novo centro de saúde de Ramalde] fechado, porque foi feito para a população. Mas há um mínimo. E o mínimo era uma carta da ministra [da Saúde]. Tive o cuidado de falar com ela pessoalmente, depois escrevi-lhe uma carta. Precisamos que a senhora ministra não se faça esquecida", observou Rui Moreira.