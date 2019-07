Câmara do Porto resgata cão de contentor do lixo em Francos

Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto resgatou, na manhã desta quarta-feira, um cão que tinha sido atirado para um contentor de lixo na zona da rotunda de Francos. O animal encontra-se agora no canil e, depois do período de quarentena, poderá ser adotado

Alertada por "movimentações estranhas de alguns munícipes", uma equipa da Porto Ambiente deslocou-se ao local para verificar o que se passava.

Segundo relatou a Autarquia ao JN, afirmando "censurar este tipo de comportamentos", algumas pessoas terão visto alguém que seguia num carro "atirar o animal" para dentro do contentor de lixo, mas não conseguiram visualizar a matrícula da viatura.

Uma brigada do canil municipal recolheu o animal. Chamada ao local, a PSP registou a ocorrência.