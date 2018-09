Câmara do Porto vai discutir gratuitidade dos passes das crianças até aos 12 anos

Hoje às 19:49 Facebook

A Câmara Municipal do Porto vai discutir com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a Metro do Porto a possibilidade de aplicar a gratuitidade dos passes para crianças até aos 12 anos.

Esta medida, segundo informação prestada esta terça-feira pelo presidente da autarquia, na reunião do executivo municipal, irá custar 1,9 milhões de euros por ano.

O assunto surgiu na sequência da discussão de uma moção apresentada pelo movimento Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido que questionava o Governo sobre quando pretende aprovar uma resolução em Conselho de Ministros para que a Metro do Porto encomende material circulante "essencial" para reforçar a nova linha e as restantes ligações.

Esta moção acabou por ser retirada, depois do vereador socialista Manuel Pizarro lhe apontar "algumas lacunas" e sugerir convidar o presidente da Metro do Porto, Jorge Delgado, para prestar esclarecimentos.

Concordando com esta sugestão do PS, o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, considerou "útil" chamar à discussão um tema que "está na ordem do dia" e comprometeu-se a convocar a administração da metro numa próxima reunião de câmara.