Câmara do Porto vai usar taxa turística para dar carros à PSP

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou nesta segunda-feira que a Autarquia pretende disponibilizar à PSP 10 novas viaturas, usando parte da receita da taxa turística.

Segundo o autarca, a Câmara do Porto "está disponível para usar parte da receita da taxa turística para fornecer à PSP meios que lhe têm faltado". O Município irá propor à tutela a entrega de dez carros elétricos ou de baixo teor de emissões, que visam colmatar a carência de meios da Polícia. Rui Moreira falava na cerimónia de comemoração dos 80 anos da Polícia Municipal.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, recebeu a proposta de forma positiva. "Temos feito vários contratos locais de segurança e temos tentado recuperar em matérias que dizem respeito à segurança e à proteção dos cidadãos. E este é mais um bom exemplo", sublinhou.

A secretária de Estado afirmou que nos próximos quatro anos as forças de segurança deverão receber 2200 viaturas. E que também será feito um investimento nas infraestruturas. "No Porto, já foi anunciado um investimento de seis milhões de euros na área do Viso para acolher o corpo de intervenção e uma nova esquadra da PSP", acrescentou Isabel Oneto.

"A Câmara do Porto, não tendo competências diretas em matéria de segurança pública, tudo tem feito para ajudar a competência do Estado central nesta matéria", garantiu Rui Moreira.