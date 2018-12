Câmara do Porto vota redução do preço da água em 2% no primeiro escalão

Lusa Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto vai propor a redução do preço da "tarifa base" da água em 2% para 2019, descida que, segundo a proposta, terá "um maior impacto nas famílias numerosas".

A proposta, do presidente Rui Moreira que vai ser votada na reunião do executivo de terça-feira, explica que "tendo em conta os resultados de eficiência de gestão da empresa no tarifário de água, para consumidores domésticos, é possível uma redução do preço por m3 [metro cúbico] de 2%. no 1.º escalão", redução esta que, sublinha-se, não se repercute apenas nos consumidores de menor capacidade económica.

Segundo a autarquia, ao ser cobrado um valor inferior nos primeiros cinco metros cúbicos, correspondentes ao 1.º escalão, há uma redução da fatura para todos os consumidores, "com maior impacto nas famílias numerosas, uma vez que o volume do referido escalão aumenta consoante a dimensão do agregado familiar".

Atualmente, a CMP cobra 57 cêntimos (0,573100) por metro cúbico no primeiro escalão. Coma proposta de Rui Moreira, o preço desce para 56 cêntimos (0,0561638). Contas feitas, os cinco metros cúbicos do primeiro escalão, que agora custam 2,86 euros, mais IVA, vão passar a custar cerca de 2,80 euros, isto é, uma poupança de seis cêntimos, com arredondamento feito por cima.

A descida do preço da água, refere-se na proposta a que a agência Lusa teve acesso, surge não obstante o aumento de custos da água adquirida à Águas do Douro e Paiva, S. A que sofre um acréscimo de 2,48% - em 2019 será de 0,4259 euros por metro cúbico" - e que a autarquia se propõe absorver.

"A priorização da ação, do município e da entidade gestora, continua a ser o utilizador/cliente, como objetivo permanente e parte integrante da componente associada às prestações de serviços considerados essenciais (fornecimento de água e saneamento de esgotos), tal como expressamente se assume no Mapa Estratégico da entidade gestora", lê-se na proposta.

Assim, explica-se na proposta, para lá da redução de 2% do valor do metro cúbico do 1.º escalão nos consumos domésticos, mantêm-se inalterada a estrutura tarifária e os preços ou tarifas pelos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais (esgotos), traduzindo uma real diminuição da fatura para todos os utilizadores dos serviços, em causa".

A autarquia acrescenta que a estrutura tarifária e os preços propostos foram submetidos a parecer da Entidade Reguladora do Setor das Águas e Resíduos (ERSAR), propondo-se a sua aplicação após o dia 1 de janeiro de 2019.

Em outubro, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, já tinha anunciado a intenção de reduzir a tarifa base da água em 2% no orçamento de 2019.

À data, o autarca esclarecia que esta redução se aplicará à "tarifa base", beneficiando, por isso, "quem regista menores consumos" e as "famílias mais carenciadas".