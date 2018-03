Câmara fica com competências da SRU enquanto Tribunal de Contas avalia recurso

Hoje às 13:33 Facebook

A Câmara do Porto aprovou hoje, com a abstenção do PSD, avocar "todas as competências do município" delegadas na Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), enquanto aguarda pela avaliação do Tribunal de Contas ao recurso sobre a municipalização da empresa.

Na reunião camarária pública, o presidente da autarquia, Rui Moreira (independente) explicou estar em causa uma "decisão prudencial" para a autarquia assumir as "competências de licenciamento e fiscalização" atualmente a cargo da SRU, numa proposta que apenas chegará à Assembleia Municipal "depois de perceber" se o Tribunal de Contas (TdC) admite voltar a pronunciar-se sobre a municipalização da empresa detida em 40% pela câmara e em 60% pelo Estado.

"Não se trata de nenhuma perrice, nem há aqui qualquer precipitação depois de uma municipalização aprovada há quatro anos que já passou por dois governos. Trata-se de levar a cabo o que já estava definido: a câmara já pretendia avocar estas competências. Devemos decidir já, preventivamente, e do contrato programa de financiamento de cinco milhões de euros não vamos desistir", revelou o autarca.