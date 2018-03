Câmara quer transferir alunos da Escola do Bom Sucesso para a Infante D. Henrique

ISABEL PEIXOTO Hoje às 00:48 Facebook

A Câmara do Porto está a estudar com o Ministério da Educação a possibilidade de transferir temporariamente para a Escola Infante D. Henrique os 300 alunos da Escola Básica do Bom Sucesso, que vai entrar em obras.

A informação foi divulgada por Fernando Paulo, vereador com o Pelouro da Educação, à margem da sessão da Assembleia Municipal do Porto desta segunda-feira.

Em declarações à Imprensa, o vereador referiu que as obras de requalificação naquele estabelecimento de ensino devem ter início no verão, prolongando-se por um ano. Por isso, é ideia da Autarquia que a transferência das crianças decorra no próximo ano letivo.

Localizada na Rua Barbosa du Bocage, a Escola Básica do Bom Sucesso foi inaugurada em finais dos anos 50. É uma escola de 1.º ciclo e tem também jardim infantil, que funciona num pré-fabricado.

O mesmo responsável acrescentou que a Câmara está a tentar encontrar com a tutela uma solução mais sólida para a Escola Secundária Infante D. Henrique, que é frequentada por apenas 80 alunos.

A situação deste estabelecimento, uma importante referência do ensino profissional, tinha sido abordada durante a sessão da Assembleia Municipal pela deputada comunista Joana Rodrigues.

Em resposta às preocupações levantadas, Filipe Araújo, que substituiu o presidente da Câmara na reunião, referiu que a Autarquia está a "trabalhar com o Ministério da Educação" com vista a uma solução.