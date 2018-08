Câmara reconhece como históricos Sá da Bandeira e Pérola do Bolhão

Carla Soares 03 Maio 2018 às 19:04 Facebook

O reconhecimento de cinco estabelecimentos comerciais, entre os quais o Teatro Sá da Bandeira e a Pérola do Bolhão, como sendo de interesse histórico e cultural ou social, ao abrigo do programa "Porto de Tradição", será submetido a aprovação na reunião da Câmara do Porto do próximo dia 8.

A lista de lojas a aprovar na reunião do Executivo inclui ainda os estabelecimentos Casa dos Linhos, Adão Oculista e Pedro A. Baptista, Lda.

A lei prevê um conjunto de medidas de proteção para os estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social.

Outras entidades solicitaram ao município do Porto este reconhecimento, como o Café Embaixador, a Casa Lima e o Buraquinho. A proposta que vai à reunião explica que, no decorrer da consulta pública, não foi recebida qualquer pronúncia "quanto ao reconhecimento dos estabelecimentos comerciais A Pérola do Bolhão, Adão Oculista, Casa dos linhos, Pedro A. Baptista e Teatro Sá da Bandeira", que deste modo reúnem os requisitos para serem classificados e seguem agora para aprovação. A respetiva junta também não se pronunciou, refere a proposta.