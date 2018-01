Câmara recusou proposta para conceder 15 minutos grátis de estacionamento

TIAGO RODRIGUES ALVES Hoje às 00:35, atualizado às 00:57 Facebook

Twitter

Partilhar

As alterações ao estacionamento pago na cidade do Porto, que foram enviadas para discussão pública com os votos a favor do movimento de Rui Moreira, vão permitir a criação de novas zonas de parcómetros, separadas da atual concessão.

A oposição, que votou contra as propostas, sugeriu a oferta dos primeiros 15 minutos de estacionamento, mas o Executivo recusou, dizendo que isso traria um desequilíbrio financeiro ao contrato de concessão.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui