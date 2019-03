Câmara vai estudar compra da casa de Garrett

Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto aprovou por unanimidade, esta terça-feira, a proposta da CDU para a compra da casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett, um dos maiores vultos do liberalismo e do romantismo, para ali instalar um polo do Museu do Liberalismo.

"Vamos, primeiro, perceber o valor que a casa tem. Depois, entrar em contacto com os proprietários e perceber até que ponto conseguiremos chegar a um bom desfecho", afirmou o presidente da autarquia, Rui Moreira, na reunião camarária.

O independente revelou que a autarquia tem em vista a realização de "comemorações condignas do aniversário da Revolução Liberal" de agosto de 1820 no Porto, nomeadamente com colóquios e uma exposição que pode vir a servir de base ao acervo do eventual museu.

"Estamos a preparar comemorações condignas do aniversário da Revolução Liberal, que foi um marco fundamental e é até, na Europa, um facto iniciador do constitucionalismo. Temos um grupo de trabalho presidido por Vital Moreira, estando em preparação exposições e um conjunto de colóquios nacionais e internacionais", revelou o autarca.

Quanto à casa onde nasceu Almeida Garrett, situada na zona da Vitória, Moreira admitiu "pedir uma avaliação externa para saber o valor comercial" do imóvel, bem como "perceber de que forma está ocupada e até que ponto é possível chegar a acordo com os senhorios e inquilinos da habitação", acrescentando: "Parece-me bem que possamos investigar este assunto".

O vereador do PSD Álvaro Almeida concordou com a realização das cerimónias e, relativamente à aquisição do imóvel, notou já ter visto a autarquia a comprar "coisas piores". "Se se pretende adquirir património, esta é boa utilização dos recursos da câmara, desde que seja a um preço razoável", afirmou.

O vereador do PS, Manuel Pizarro, classificou a proposta da CDU como "muito adequada", por celebrar Almeida Garrett, "uma grande figura relativamente maltratada pela cidade".

Sobre a compra da casa, o socialista defendeu "fazer esforço proporcional para tornar isso possível".

A proposta de recomendação apresentada pela CDU e aprovada pelo executivo defendia a aquisição da casa onde nasceu Almeida Garrett, na Rua Dr. Barbosa de Castro, para instalar "um polo do museu do Liberalismo".

"Tendo sido o Porto o berço da Revolução Liberal de 1820, de que se irão comemorar os 200 anos no próximo ano, é importante que, desde já, se procure adquirir a casa onde nasceu um dos maiores vultos do liberalismo e do romantismo, Almeida Garrett, visando instalar aí o que pode vir a ser um polo do museu do liberalismo", justificava a recomendação.

"A defesa do património material e imaterial do Porto deve ser uma vertente importante da política nacional cabendo à autarquia um papel significativo e convergente", conclui o documento.