Carrinha de mercadorias ardeu na Circunvalação no Porto

Uma carrinha de uma empresa de eletrodomésticos ardeu, esta quinta-feira, ao início da tarde, na estrada da Circunvalação, no Porto, perto do Hospital de São João.

O fogo teve origem no motor do veículo, que estava parado ao lado do McDonald's da Circunvalação, no sentido Areosa-Matosinhos.

Segundo apurou o JN, a carrinha de transporte de mercadorias, pertencente à empresa Tien 21, estava carregada de frigoríficos, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos. Quando os funcionários da empresa começaram a descarregar o material para uma loja, o incêndio deflagrou.

As chamas foram combatidas pelos Sapadores do Porto, que estavam na Boavista, numa ocorrência semelhante, quando foram chamados.