Campeão de ralis na corrida dos mandatários do CDS/Porto

Fernando Peres, tricampeão nacional de ralis, é o mandatário da candidatura de Fernando Barbosa à Distrital do CDS. A candidatura de Cecília Meireles já tinha anunciado como seu mandatário Diogo Feio, ex-eurodeputado e líder do gabinete de estudos do CDS.

A candidatura de Fernando Barbosa, atual vice-presidente da Distrital, revelou esta quarta-feira o nome do seu mandatário na corrida para a liderança. As eleições vão realizar-se no dia 16 de junho.

O piloto e médico dentista Fernando Peres, que foi docente na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é vogal da nova comissão política concelhia do Porto, liderada por Isabel Menéres. Recorde-se que a líder concelhia venceu as eleições contra Catarina Araújo, vereadora que tinha como mandatária Cecília Meireles, agora candidata à Distrital.

Natural do Porto, Fernando Peres explicou que aceitou ser mandatário por defender a descentralização e porque "a Distrital deve decidir quem são todos os seus representantes na Assembleia da Republica e, por isso, ter a oportunidade de escolher quem são os melhores, desde o primeiro ao último da lista".

Fernando Peres acrescentou ainda que "Fernando Barbosa vive e trabalha no Porto e tem 100% de disponibilidade para servir a Distrital e a colocar em alta voz", além de que "conhece bem o distrito e tem obra realizada, nomeadamente a sede da Concelhia de Gaia". "Esta candidatura satisfaz uma exigência das bases, onde todos contam", justificou esta quarta-feira.