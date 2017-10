Carlos Moedas destaca "profissionalismo extraordinário" da candidatura do Porto à EMA

Hoje às 14:11 Facebook

O comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, elogiou, esta quarta-feira, o trabalho desenvolvido pela candidatura do Porto à sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA), afirmando estar a ser feito com "um profissionalismo extraordinário".

"É um excelente sinal ver o país unido à volta desta candidatura [à sede da EMA] e ver que o Porto tem apresentado a candidatura com um profissionalismo único", disse Carlos Moedas aos jornalistas, na Comissão Europeia, no final de um encontro com uma delegação de representantes da candidatura do Porto e personalidades ligadas ao ensino superior e instituições culturais da cidade.

Para Carlos Moedas, "o Porto tem de fazer tudo bem e está a fazer tudo bem para não ter nenhum tipo de arrependimento".

O comissário europeu acrescentou que a candidatura do Porto tem demonstrado ser profissional e "saber mostrar as suas mais-valias".

"Isso o Porto tem sabido fazer, que é mostrar aquilo em que é bom, e o Porto é bom em muitas coisas", sustentou, acrescentando que a comissão da candidatura tem sabido estar presente em Bruxelas.

"Muitas vezes é importante, e eu digo sempre que é importante, estar em Bruxelas, falar com as pessoas em Bruxelas, e tenho visto por parte desta candidatura um profissionalismo extraordinário", concluiu.

Para o ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, nesta corrida para acolher a sede da EMA, o Porto deve jogar a carta de ser "uma cidade aberta".

"A Europa tem de mostrar que é uma Europa aberta e as cidades abertas são o futuro. Mostrar essa abertura em relação às pessoas, aberta à diversidade e aos estrangeiros, e isso é muito importante para o futuro. E o Porto deve jogar nesse aspeto", concluiu.

O comissário esteve esta manhã reunido com uma comitiva da candidatura do Porto à sede da EMA e personalidades de universidades e instituições da cidade, que se deslocaram a Bruxelas a convite do eurodeputado social-democrata Paulo Rangel.

Com esta iniciativa, Rangel pretende dar a conhecer esta candidatura do Porto e fazer 'lobbying' junto de deputados do Parlamento Europeu.