Um incêndio num carro na VCI, no Porto, está a congestionar o trânsito no sentido Arrábida - Freixo nesta manhã de quarta-feira.

O alerta foi recebido pelos Bombeiros Sapadores do Porto às 9.50 horas. O trânsito está congestionado no sentido Arrábida - Freixo, depois do nó da A3.

Apenas uma das faixas está aberta ao trânsito.

Não há registo de feridos.