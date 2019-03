Augusto Correia e Adriana Castro Hoje às 09:58, atualizado às 10:01 Facebook

Um carro destruiu a montra de um restaurante, no Porto, esta sexta-feira de manhã.

O acidente ocorreu por volta das 8.30 horas da manhã desta sexta-feira e destruiu a montra da Casa das Bifanas do Amial, no Amial, Porto, junto ao cruzamento da circunvalação.

"Não sei bem o que se passou, só me lembro que ouvi um estrondo", contou ao JN um funcionário do "Pomar do Amial", ao lado.

David Valente, proprietário do estabelecimento, garantiu que, caso sejam servidos almoços, não será cobrado o valor tabelado. "Em 20 anos de negócio, nunca tinha acontecido uma coisa destas", acrescentou David, emocionado.

A condutora do Smart que destruiu a montra do negócio da família de David Valente terá perdido o controlo do carro quando foi contra o estabelecimento mas não sofreu ferimentos.

A polícia está no local a tomar conta da ocorrência.